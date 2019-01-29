شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق غزال رئيسًا لقطاع المراقبة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملاح عادل ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة الجوية قرارا بتعيين الكابتن طارق غزال رئيسا لقطاع المراقبة الجوية وذلك خلفا للكابتن إسماعيل منصور، الذى تولى منصب مساعد رئيس الشركة للعمليات. يذكر أن الغزال بدأ مسيرته العملية ضابط مراقبة جوية فى مطار مرسى مطروح، وتنقل فى عدة مطارات بالجمهورية ثم تدرج فى عدة مناصب إدارية، منها مدير إدارة مراقبة المنطقة، ثم مدير عام مراقبة المنطقة، وأخيرا رئيسا لقطاع المراقبة الجوية للشركة الوطنية للملاحة الجوية.

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