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محافظة القاهرة تخلى 13 عقارا يضم 82 أسرة بمحيط انهيار صخرة منشأة ناصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء 13 عقار بمنطقة الرزاز بحى منشأة ناصر احترازيا يضم 82 أسرة نظرا لحدوث شروخ جبلية بجوار تلك العقارات، وذلك طبقا لتوصيات اللجان العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة، ومنح جمييع الأسر وحدات سكنية مفروشة بحى الأسمرات. 

 

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير وسائل نقل ووجبات جافة سريعة لهم، كما تم التأكيد على توفير كافة الرعاية التامة لهم . 

 

وأكد المحافظ على حرص الدولة علي توفير وحدات أمنة للمواطنين من سكان المناطق العشوائية الخطرة من خلال مشروعات الإسكان الكبرى التى تقيمها الدولة. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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