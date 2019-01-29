شكرا لقرائتكم خبر عن حصريا.. أول فيديو عقب انهيار صخرة منشية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول فيديو عقب انهيار صخرة بمنطقة الزرايب بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة. وتتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الموقف، للأطمئنان على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات. ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة

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