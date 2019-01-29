شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية عن إهانة رئيس حى العجوزة للمواطنين:سلوك فردى غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً بندب اللواء جمال إسماعيل محمود السعيد رئيس حى العجوزة، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة وذلك حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية لقيام رئيس الحى بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطنى إمبابة وبولاق الدكرور ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية يوم الاحد الماضى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من احدى النائبات المقيمة بحى العجوزة بشأن انتشار المقاهى والكافيهات والعديد منها بدون ترخيص والسهر حتى الخامسة صباحا يوميا وإحداث ضوضاء وقد انتقد العديد من النواب ما وصف بع رئيس الحى المواطنين بإمبابة وبولاق الدكرور ومنهم النائب محمد الحسينى نائب بولاق الدكرور، وأفاد النواب أنه فى استطاعة رئيس الحى غلق المقاهى بما يتيح له القانون من إجراءات قانونية وإدارية لغلق تلك المقاهى ومنعها من السهر.

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الادارة المحلية بكافة المحافظات والمواطن.

وتابع الوزير: "هذا سلوك فردى وغير مقبول، ولن يتم السماح به فى الإدارة المحلية به لأن الوزارة والمحليات تعمل لخدمة المواطن فى كافة المحافظات".

وأشار اللواء محمود شعراوى أن ممثل وزارة التنمية المحلية فى الاجتماع قدم اعتذار باسم الوزارة خلال اجتماع فى اللجنة عن هذا الوصف، وأفاد أن مواطنى امبابة وبولاق الدكرور لهم كل الاحترام والتقدير من الحكومة والإدارة المحلية.

وأضاف الوزير أنه التقى مع رؤساء الأحياء والمدن بمركز التنمية المحلية بسقارة أكثر من مرة، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين.