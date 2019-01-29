شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تحرك الدولة مبكرا بإنشاء آلاف الوحدات منع كوارث محققة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن تحرك الدولة السريع فى الفترة السابقة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة ، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة ، أنقذ كثيرا من الأرواح، وساهم فى تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.

وأوضح عبد العال، أن خير مثال على ذلك هو ما حدث من سقوط صخرة فى منطقة الدويقة، ولم ينجم عن ذلك أى خسائر فى الأرواح ، لأن الدولة بادرت بنقل آلاف المواطنين من هذه المناطق إلى مشروع الاسمرات الحضارى، مشيرا الى أن نتائج ذلك التحرك السريع حمانا الآن من كارثة محققة عقب حدوث شروخ جبلية بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر مجاورة لعقارات كان يقطن بها عدد من الأسر ، مؤكدا أن الحكومة مستمرة فى تطوير العشوائيات غير الامنة بشكل نهائى وفى أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين .

تجدر الاشارة إلى أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تحرك الى منطقة مشية ناصر ، إثر سقوط صخرة ، وتابع المحافظ اخلاء 14 عقارا ، احترازيا واطمأن على سلامة 83 أسرة، تم نقلهم وحدات سكنية مفروشة بحي الأسمرات .