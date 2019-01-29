شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل ميريهان حسين لسجن القناطر الخيرية لتنفيذ حكم حبسها أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الأجهزة الأمنية الفنانة ميريهان حسين إلى سجن القناطر الخيرية لقضاء فترة الحبس المقررة من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم بأسبوعين، على خلفية اتهامها فى قضية "كمين الهرم".

وقال "عاصم قنديل" المحامى، ودفاع الفنانة ميريهان حسين فى القضية، إنه سيتقدم بطلب للجهات المختصة لخصم الأيام التى قضتها موكلته خلال فترة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة.

وتابع عاصم أن موكلته توجهت صباح اليوم الثلاثاء إلى مديرية أمن الجيزة، لبدء تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين فى القضية، بصحبته هو والفنان أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف "قنديل"، أنه تابع والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، إجراءات التنفيذ امتثالًا لأحكام القانون والتزامً منهم بالحكم الصادر ضدها واحترامًا للقضاء حتى وأن كان الحكم مطعونًا عليه.

كانت محكمة جنح مستأنف الهرم قبلت استئناف الفنانة ميريهان حسين على حكم حبسها سنتين ونصف والصادر من محكمة جنح الهرم، وقضت بتخفيفه لأسبوعبن، كما قبلت استئناف ضابطى الواقعة على حكم حبسهما 3 أشهر وقضت بحبسهما أسبوعين.