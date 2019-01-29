شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: نقل 82 أسرة من متضررى صخرة منشأة ناصر إلى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة يفيد بوصول عدد الأسر المتضررة من حادث انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة إلى 82 أسرة وسيتم نقلها الى منطقة الاسمرات في الوحدات التي قام بنك ناصر الاجتماعى بتأثيثها منذ أيّام تمهيدا لنقل سكان المناطق الخطرة إليها.

ووجهت "والى" مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، حيث اطمأنت على الأسر المتضررة وسيتم نقلهم إلى منطقة الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.