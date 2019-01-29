شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدفع بسيارتى إسعاف لمنطقة منشأة ناصر.. وتؤكد: لا مصابين بحادث الصخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بسيارتين إسعاف بموقع حادث سقوط صخرة بمنطقة الدويقة ولم يسفر الحادث عن أى مصابين.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، لليوم السابع، إنه فور وقوع الحادث وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالدفع بسيارات الإسعاف ونقل أى مصابين إلى المستشفيات وتوفير كافة سبل الرعاية، كما وجهت بتأمين المكان بسيارات احتياطية تحسبا لأى توابع للحادث .

وأضاف رئيس هيئة الاسعاف، أنه لم يسفر الحادث عن مصابين ومستعدون دائما لمواجهة الازمات بخطة إخلاء واضحة تراعى المريض فى النقل للمستشفيات وحصولة على الرعاية الكاملة .