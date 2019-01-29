ملخص زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون مطار القاهرة الدولى اليوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته عائدا إلى بلاده وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وقع عدد من الاتفاقيات مع مصر.
وكان الرئيس السيسى اصطحاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي ستعد الإنجاز الثقافى الأضخم فى الشرق الأوسط ومنارة للإبداع الفني والفكري بالمنطقة".
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