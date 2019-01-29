شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة إمتحان الفصل الدراسى الاول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة "الإعدادى" لعام 2018/2019، مشيراً الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة .

بلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى .

وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الاول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية .

وأوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح إمتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45%



