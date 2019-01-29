التضامن: تقديم الرعاية لـ 82 أسرة متضررة من انهيار صخرة منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نقل 82 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر، إلى منطقة الأسمرات اليوم الثلاثاء.
ووجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، بحسب بيان اليوم.
كانت وزيرة التضامن تلقت تقريرا من مديرية التضامن بالقاهرة يفيد بوصول عدد الأسر المتضررة من حادث انهيار صخرة منطقة منشأة ناصر، إلى 82 أسرة.
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