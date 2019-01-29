صندوق تطوير العشوائيات يكشف سبب تصدّع "صخرة الدويقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أرجع المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصدّع صخرة بمنطقة منشأة ناصر (الدويقة)، الثلاثاء، وجود تسرب لمياه الصرف الصحي من المنازل الموجودة في المنطقة العليا بالمنطقة، الأمر الذي أحدث تصدعات بصخور المنطقة.

كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة إلى حي الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وأضاف "صديق" لمصراوي، اليوم، أن المنطقة التي شهدت تصدع الصخرة، اليوم، شهدت سقوط صخرة من قبل، ولَم تُشكل أي ضرر على المنازل التي يتم إخلائها الآن.

وأوضح أنه يجري حالياً نقل 82 أسرة من سكان الدويقة إلى مشروع الأسمرات 3، من ١٥ منزلًا.