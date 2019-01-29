رئيس حي منشأة ناصر: نقل 82 أسرة متضررة من "صخرة الدويقة" إلى الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال رئيس حي منشأة ناصر، شرق القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على نقل عشرات الأسر من منطقة الدويقة إلى حي الأسمرات بعد حدوث تصدعات في منازلهم جراء انيهار صخرة بالمنطقة.

وأضاف اللواء محمد عبد الجليل لمصراوي اليوم الثلاثاء إن السلطات أخلت 13 منزلا بسبب الخطورة الجيولوجية للمنطقة، وتعمل على نقل 82 أسرة إلى مساكن جديدة في الأسمرات.

وقال عبد الجليل إن الصخرة لم تقع لكن هناك تصدعات وشروخ، مضيفا أن اللجنة الجيولوجية أوصت بنقل السكان نظرا لخطورة الوضع عليهم.

كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة إلى حي الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.