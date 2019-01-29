محافظ القاهرة: إخلاء 13 عقارًا احترازيًا بعد حدوث شروخ جبلية بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإخلاء 13 عقار بمنطقة الرزاز بحي منشية ناصر احترازيًا تضم 82 أسرة نظرا لحدوث شروخ جبلية بجوار تلك العقارات.

وأضاف عبدالعال، في بيان مساء اليوم، أن ذلك جاء طبقًا لتوصيات اللجان العلمية الجيولوجية المشكلة بمعرفة المحافظة، ومنح جميع الأسر وحدات سكنية مفروشة بحي الأسمرات وتوفير وسائل نقل ووجبات جافة سريعة لهم.

وأكد البيان توفير كافة الرعاية التامة لهم، مشددًا على حرص الدولة على توفير وحدات أمنة للمواطنين من سكان المناطق العشوائية الخطرة من خلال مشروعات الإسكان الكبرى التي تقيمها الدولة.

انهارت صخرة بمنطقة الدويقة بمنشية ناصر شرق القاهرة، الثلاثاء، على بعض المنازل، دون وقوع ضحايا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، نقل 28 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشيه ناصر بمحافظة القاهرة، إلى منطقة الأسمرات.

ووجهت والي، مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وتفقدت النائبة منى جاب الله، عن دائرة منشية ناصر والجمالية، ورئيس حي منشية ناصر ونائب محافظ القاهرة مقر سقوط الصخرة.