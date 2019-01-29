أخبار مصر | عاجل.. وزير التنمية المحلية يعفي رئيس حي العجوزة من منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التنمية المحلية يعفي رئيس حي العجوزة من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم "48" لسنة 2019، بإعفاء جمال إسماعيل محمود رئيس حي العجوزة من منصبه، وندبه للعمل بديوان عام محافظة القاهرة.

يأتي القرار على خلفية الطلب الذي قدمه عدد من نواب مجلس الشعب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بإقالة رئيس حي العجوزة من منصبه، وذلك لتطاوله على أصحاب المقاهي بحي إمبابه وبولاق الدكرور، ووصفه إياهم بالبطجية والأوباش.

وكان النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، تقدم بمذكرة برلمانية إلى الدكتور على عبد العال ومذكرة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حى العجوزة بسبب تحدثه بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهي.

وقال الحسينى في نص المذكرة،" إنه أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هانم أبو الوفا بشأن المقاهى المنتشرة خلف مسرح البالون وخلف رئاسة حى العجوزة، وأثناء رد رئيس حى العجوزة على ما جاء بطلب الإحاطة باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد 27 يناير تحدث بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهى حيث قال نصا" أصحاب المقاهى ناس مش من العجوزة دى ناس من إمبابة وبولاق الدكرور وبلطجية وأوباش".

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، باتخاذ اللازم نحو فتح تحقيق بشأن تلك الواقعة المشينة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة عدة ملفات منها استعدادات المحافظات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومساهمات الوزارة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات ومسابقة أجمل قرية وأجمل مدينة ومتابعة إجراءات تبسيط الخدمات بالمحافظات والتوسع فى مبادرة "مشروعك جنب قريتك".

وأشار اللواء شعراوى، أنه تم خلال الاجتماع دراسة كافة احتياجات المحافظات من إنارة ورصف وتجميل للبدء الفورى فى التنفيذ حتى تظهر المحافظات بشكل حضارى ومشرف يليق باسم مصر، كما بحث الاجتماع المشروعات التى تساهم بها الوزارة لتنفيذ مبادرة ( حياة كريمة ) والتى تركز على دعم الخدمات فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجا خاصة خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وتنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للبرنامج الزمنى لكل منها وتذليل أى عقبات وسلبيات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات وضرورة التواصل بصورة جيدة بين قطاعات الوزارة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات والتى تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات.