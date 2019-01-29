أخبار مصر | التضامن: نقل 82 أسرة من متضرري صخرة منشية ناصر إلى الاسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نقل 82 أسرة من متضرري صخرة منشية ناصر إلى الاسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، تقرير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، يفيد بوصول عدد الأسر المتضررة من حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشيه ناصر بمحافظة القاهرة إلي 82 أسرة، سيتم نقلها إلى منطقة الاسمرات في الوحدات التي قام بنك ناصر الاجتماعي بتأثيثها منذ أيام.

وأكدت والي، أن ذلك تمهيدا لنقل سكان المناطق الخطرة إليها، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وتتابع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشيه ناصر بمحافظة القاهرة، واطمأنت والى على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 82 أسرة.

وأكدت والي أنه سيتم نقلها إلى منطقة الاسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وكانت نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعى السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل فى مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية وممثلى بعض السفارات والمنظمات الأممية فى جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، ادار الحوار السفير احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، فى أطار الحوار المجتمعى الموسع الذى به السيد رئيس الجمهورية.

يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التى نفذتها أربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الحمر و الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى أربعة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلى أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه العاملين الذين تم دعوتهم وفقاً لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الرأي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.