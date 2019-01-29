أخبار مصر | عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة وإعلان نسب النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة وإعلان نسب النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادى" لعام 2018/2019، حيث أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى. نرشح لكم: 4 سودانيين و3 مصريين وفرنسي وبرتغالي ضمن أبرز "المُجنسين" في منتخب قطر وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية. من جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم إن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الاجتماعية 95.45%. نرشح لكم: 4 سودانيين و3 مصريين وفرنسي وبرتغالي ضمن أبرز "المُجنسين" في منتخب قطر

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