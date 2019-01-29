أخبار مصر | بيان هام.. انقطاع المياه عن هضبة الأهرام بشكل عاجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام.. انقطاع المياه عن هضبة الأهرام بشكل عاجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنها اضطرت لتنفيذ أعمال إصلاح عاجلة بخط المياه قطر 500 مم المغذى لمنطقة هضبة الأهرام، مما نتج عنه قطع المياه عن المنطقة.

وأكدت الشركة، أنه نتيجة للأعمال تعانى بعض المناطق من انقطاع أو ضعف بخطوط مياه الشرب إلى أن يتم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية الآن.

وكانت قد أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة، التجمع الخامس (الحى الأول – الحى الثانى – الحى الثالث – الحى الرابع – الحى الخامس – حى الشويفات – حى ¾ - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – حى الدبلوماسيين – قطاع (1,2) مركز المدينة – جنوب الأكاديمية)، والتجمع الأول (الياسمين "6،5،7،8" – البنفسج "مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12، منطقة الخدمات" – البنفسج عمارات – الرحاب 1)، والتجمع الثالث (أربيلا – غرب أربيلا – محلية 3 – محلية 4، بجانب ضعف المياه بباقى المحليات، ومنطقة المستقبل (1، 2)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء الإثنين 28/1/2019، وحتى الساعة 12 ظهر الثلاثاء 29/1/2019، ولمدة 14 ساعة، نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لخط المياه قطر 1200 مم الخارج من رافع 4 إلى رافع 5، بمنطقة تقاطع شارع التسعين الجنوبى مع الطريق الدائرى أسفل الكوبرى.

وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.