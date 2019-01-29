أخبار مصر | "الوزراء" يعقد جلسة تعريفية بعنوان الهندسة الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يعقد جلسة تعريفية بعنوان الهندسة الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسة تعريفية بعنوان "الهندسة الاجتماعية Social Engineering" وذلك تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قام بإلقاء المحاضرة / وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

تناولت المحاضرة العديد من المحاور منها التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في حماية المعلومات بشكل عام والمعلومات التي تحمل طابع السرية للمؤسسة على وجه الخصوص حتى لا يتم إساءة استخدامها أو تغييرها، وكيفية المحافظة على خصوصية استخدام الإنترنت خلال تصفح المواقع التي تجمع البيانات.

وأشاد الحضور بأهمية محتوى المحاضرة على المستويين الفردي والمؤسسي وعلى المجتمع بأكمله وخاصة بعد التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر رقم 175 لسنة 2018.