شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبينيون»: السيسى يعيد مصر لمكانتها فى العالم الإسلامى والعربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، فى مقال أمس، إن زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون إلى مصر ليست مجرد رصيد للدبلوماسية الاقتصادية الفرنسية، بل إن ماكرون استغل تلك الزيارة، للإشادة بمزايا احترام سيادة القانون لدى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.

وقالت الصحيفة إن الزيارة صحية لمصلحة العلاقات بين البلدين، موضحة أنها وسيلة هائلة للمساعدة فى تنمية واستقرار أكبر دولة فى الشرق الأوسط، مؤكدة أن هناك العديد من الاتفاقات التجارية والعسكرية ستنفذ الفترة المقبلة، من أجل زيادة استثمارات الشركات الفرنسية فى مصر مثل شركة «فينسى» أكبر شركات البناء فى العالم، وشركة «بيوجيه»، المختصة فى أسهم البورصة وشركة «إى دى إف» للطاقة، والتى تساهم بشكل غير مباشر فى انتعاش الاقتصاد المصرى.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى من خلال نشاط دبلوماسى ذكى ومكثف، يعيد مصر إلى مكانتها فى العالم الإسلامى والعربى، وأصبحت القاهرة شريكا أساسيا لا مفر منه بالنسبة للغرب فى حل النزاعات الإقليمية فى ليبيا وسوريا وأيضًا الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، وغدا سيكون السودان.

ونقل مقال الصحيفة تصريحات للخبير الاقتصادى الفرنسى، الباحث فى معهد توماس مور، سابستيان لاى، الذى أكد أن ماكرون يجب أن يتخلى عن السياسة العاطفية ويتجه نحو دبلوماسية العقود الاقتصادية، خاصة أن هذه السياسة تطورت بالفعل مع مصر منذ عام 2015، وأضاف أن ماكرون يجب أن يتوخى الحذر فى الحديث عن بعض الأمور التى يريد البعض إحراج مصر بها، ويبتعد تماما عن التدخلات السياسية الداخلية لبلد كبير فى الشرق الأوسط، موضحا أن فرنسا يجب ألا تعطى دروسا فى الأخلاق، خاصة أنها شهدت 3 ثورات، وأقامت 5 جمهوريات من أجل تحقيق ديمقراطية مازالت حتى الآن ناقصة، وأضاف أن الرئيس السيسى يتحدى الإرهاب من أجل تحقيق استقرار بلاده، وبدا واضحا عليه أيضًا، خلال المؤتمر الصحفى مع ماكرون، أنه لا يريد أن يعطيه الآخرون دروسا خارج السياق، الذى يأتون من أجله.

وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن ماكرون، خلال زيارته إلى مصر، هدد السترات الصفراء بقوله: «سيشاهدون عواقب وخيمة» وأضاف: «أنا أسير على الجليد» بسبب العنف الذى تقوم به «السترات الصفراء»، وأكدت أن سبب تهديده ليس لأن السترات الصفراء تواجه انشقاقات، بل لأنه يريد الدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات.