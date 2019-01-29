شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: زيارة ماكرون للبابا تواضروس كانت إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن «زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبابا تواضروس الثاني كانت إيجابية جدًا، وردود الأفعال على اللقاء كانت جيدة جدًا».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «إجابات البابا تواضروس على أسئلة ماكرون كانت تخص الوطن، وهي الرغبة في دعم فرنسا للتعليم في مصر، والاهتمام بالثقافة المصرية، كما طالبه البابا بتفهم طبيعة الشرق الأوسط».

وتابع أن «زيارة ماكرون استغرقت ساعة، وزار أولا الكاتدرائية وأعجب بتصميمات الفن القبطي، وبعدها ذهب للكنيسة البطرسية، ورأى العمود الذي بها آثار الرصاص، وأبدى تأثره الشديد لما حدث سلفًا من عملية إرهابية في الكنيسة».