شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدرسة يقوم بإصلاح «تخت» الفصول: لراحة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب حاجة المدرسة إلى مقاعد إضافية، شارك ذكرى عصر، مدير عام مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بدسوق، العمال فى عملية إصلاح وتصنيع مقاعد فصول المدرسة غير الصالحة، حيث تمكنوا من تصنيع ٤٢٦ مقعدا لسد العجز من خلال إعادة تصنيع ٤ أطنان خشب من الخردة الموجودة بالمدرسة ليصبح عدد المقاعد ٩٦٠ بدلاً من ٥٣٤ مقعدا.

وقال «عصر»: «أمام الحاجة الماسة للكراسى والتخت للطلاب لأداء الامتحان عليها قررت بالتنسيق مع العاملين بالمدرسة الذين رحبوا بالفكرة وقمنا بشراء الأدوات من مسامير وخشب وخلافه على حسابنا وقمت مع عمال المدرسة يوم الجمعة الماضى بإصلاح الكراسى المكسرة، واستطعنا تصليح حوالى ٤٠٠ تختة واستطعنا سد هذا العجز الرهيب من المقاعد والتخت بالمدرسة».

وأضاف: «قمت فى السنوات الماضية بإرسال العديد من المكاتبات للمديرية لشراء تخت ومقاعد وللأسف لم يردنا شىء فاضطررنا لحل المشكلة بالجهود الذاتية، وحاليا الامتحانات شغالة والطلاب والطالبات يؤدون الامتحان بسهولة ويسر، حيث يوجد بالمدرسة ٣٤٠٠ طالب وطالبة».