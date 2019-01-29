شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: زيارة ماكرون لمصر إيجابية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم» إن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية.

وتابع «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي لديهما وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية، فضلا عن أن باريس مصدر أساسي للتسليح المصري المتطور».

وأضاف المفكر السياسي: «من الناحية الاستراتيجية زيارة ماكرون لمصر إيجابية، ومتيقين أن 99% من المباحثات دارت حول القضايا المشتركة المهمة بين البلدين»، معلقاً: «ماكرون لم يكن يستطيع ألا يتحدث عن ملف حقوق الإنسان خلال زيارته بمصر بحكم الاضطرابات الداخلية هنا، كي يعود إلى بلاده ويشير إلى تناوله ملف حقوق الإنسان بمصر».

وأردف المفكر السياسي «تغطية وسائل الإعلام الدولية وخاصة رويترز للمؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي غير مهني، حيث ركزت على تصريحات ماكرون فقط بشأن ملف حقوق الإنسان، ولم تذكر إجابات السيسي الحاسمة».