شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق أكليمندوس: الفرنسيون يتمنون زيارة مصر ولو مرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشأن الليبي من أهم الملفات التي تشهد تعاونا بين مصر وفرنسا، فضلا عن مواجهة الإرهاب.

وتابع «أكليمندوس» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «هناك تعاون عسكري بين مصر وفرنسا، ظهر من خلال شراء مصر قمر صناعي وطائرات وحاملة هليكوبتر من فرنسا»، مشيرا إلى أن مصر أول دولة اشترت الطائرات الرافال من فرنسا.

وأضاف رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «هناك ولع فرنسي بمصر، نظرا لاهتمامهم بدراسة التاريخ الفرعوني»، معلقاً: «الفرنسيون يتمنون دائما زيارة مصر ولو مرة واحدة». وأوضح «أكليمندوس» أن الأوروبيون يحرصون على استقرار مصر، خوفا من الهجرة غير الشرعية.