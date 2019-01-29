شكرا لقرائتكم خبر عن في رسالة ماجستير عن عمالة الأطفال: مصر ينقصها تفعيل قوانين حماية الطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«آليات شبكات الأمان الإجتماعي في حماية الأطفال من مخاطر العمالة المبكرة» عنوان رسالة ماجستير للباحثة آية مجدي مصطفي، والتي نوقشت بكلية الخدمة الأجتماعية جامعة حلوان. يُقصد بشبكات الأمان الأجتماعي الوزارات المعنية لحماية الأطفال مثل وزارة التضامن الأجتماعي والقوي العاملة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدولية، والإتصال والتنسيق بينها من أجل حماية الأطفال.

يتحدد المجال المكاني للدراسة في منظمات حماية الأطفال في القاهرة الكبري والتي تم إختيارها وفقا لمعلومات وزارة التضامن الإجتماعي وما تم حصره من خلالها من منظمات تعمل في مجال حماية الأطفال.

وتحدد المجال البشري للدراسة في العاملين بالمنظمات وعددهم 111، وبعض الخبراء الأكاديمين والميدانين بإختيار عينة عمدية منهم وعددهم 44، بينما تحدد المجال الزمني في فترة جمع البيانات وقد إستغرقت قرابة شهرين من منتصف مايو إلى يوليو الماضيين.

أوضحت الباحثة أنه على الرغم من الاهتمام التشريعي بحقوق الطفل إلا أن بعض الدراسات تؤكد أن هناك شريحة كبيرة من الأطفال مازالت تعاني من أسوأ أشكال العمالة المبكرة للأطفال في مناطق كثيرة مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية وإجتماعية وأمنية، مشيرة إلى أن هناك 1،59 مليون طفل ما بين (5 – 17) سنة يعملون في مصر أي ما يوازي 9،3 % من الأطفال، مما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال، 82% منهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة.

جاءت نتائج المعوقات التي تحول دون قيام شبكات الأمان الإجتماعي بدورها في حماية الأطفال من مخاطر العمالة المبكرة للأطفال من وجهة نظر بعض الخبراء الأكاديمين والميدانين معوقات مرتبطه بالتشريعات والقوانين «بنسبة بلغت (75.76 %)، بينما جاء في الترتيب الثاني» معوقات تنظيمية «بنسبة بلغت (66.67 %) جاء في الترتيب الثالث والأخير» معوقات إدارية «بنسبة بلغت ( 57.58 %)».

وتشير الباحثة في هذا الصدد أن مصر لا ينقصها القوانين وإنما ينقصها تفعيل القوانين. تكونت لجنة المناقشة من دكتور رشاد أحمد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، وعميد الجامعة العمالية الأسبق «مشرفاً ومقرراً»، ودكتورة هيام حمدي صابر أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الأجتماعية جامعة حلوان «مناقشاً»، ودكتور طارق لبيب محمد أستاذ تنظيم المجتمع وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ «مناقشاً»، والتي أوصت بتبادل الرسالة على مستوى الجامعات.