شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: لن أناقش تعديل الدستور .. وحينما تأتي المواد سنقول رأينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، إنه لن يناقش تعديل مواد الدستور إلا حين تظهر على الساحة، موضحًا: «تعليقي على تعديل الدستور كان مثلما تحدث الكل عنه، وأنا لا أدري كيف ستكون التعديلات، وحينما ستأتي سنقول رأينا فيها».

وبشأن ترشحه للرئاسة في 2020، قال «موسى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «إني لن أترشح للرئاسة، وهذا قولاً واحد، وأنا مواطن مصري فقط».