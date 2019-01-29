شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحى بالمناطق الشعبية بالجيزة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجيزة حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحى بالمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق محافظة الجيزة.

قال، المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن الشركة لديها خطط تطهير دورية لشبكات الصرف الصحى بمدن وقرى المحافظة.

وأشار، إلى أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الصيف والذى يتزايد فيه استهلاك مياه الشرب ما ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتى تستقبلها شبكات الصرف الصحى.

ووجه بدوى بتكثيف برنامج التطهير بالمناطق الشعبية والأكثر كثافة، وشملت الحملة الموسعة التى أطلقتها الشركة شوارع متفرقة بالعمرانية والمنيب.

وأوضحت الشركة، فى بيان، أنه تم تطهير عدد من الشوارع منها على سبيل المثال لا الحصر (شارع مسجد عمرو بن العاص، دكتور أحمد فؤاد سعيد بالمنيب، وشوارع ترعة الزمر وخاتم المرسلين وعبدالمجيد بدوى وشارع الجميل ومطلع كوبرى العمرانية).

وأكد بدوى، أنه يتم التعامل مع أي طفوحات فور ظهورها أولا بأول من قبل الصيانة المختصة، كما تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد الشبكات بشارع المشتل وبعض متفرعاته وشارع ترعة الزمر من شارع ناهيا حتي كوبري الخشب وخط الصرف الصحي من أمام مدرسة مصطفي كامل وحتي قسم بولاق الدكرور وتتم عملية الاحلال والتجديد بصفة مستمرة طبقا للاعتمادات المالية المتاحة.

وناشد رئيس شركة الصرف الصحى بالجيزة، المواطنين الاتصال بالخط الساخن 175 حال وجود أى شكاوى أو طفوحات لمياه الصرف الصحى.