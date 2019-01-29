شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس حى العجوزة لوظيفة إدارية بالمحافظة بعد تجاوزه فى حق المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا بنقل اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، للعمل بديوان عام المحافظة حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش.

وقال قرار الوزير إنه يتم ندب رئيس حى العجوزة للعمل بديوان عام المحافظة ولم يوضح أسباب نقله، مضيفا أن ذلك وفقا للقانون.



قرار وزير التنمية المحلية بإحالة رئيس حى العجوزة

ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وزير التنمية المحلية بنقل رئيس حى العجوزة يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على احترام المواطنين ، موضحا أن رئيس الحى أصدر لفظ خارج حدود اللياقة فى حق مواطنى بولاق وإمبابة، وأنه بمجرد ما قدمت مذكرة كان رد الفعل سريعا و يؤكد أن هناك اهتماما كبيرا بعدم الخروج عن النص خاصة من التنفيذيين.

ووجه الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365" الشكر إلى وزير التنمية المحلية على سرعة الاستجابة لمذكرته ونقل رئيس حى العجوزة.

وكان النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، تقدم بمذكرة برلمانية إلى الدكتور على عبد العال ومذكرة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حى العجوزة بسبب تحدثه بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهى.

وقال الحسينى فى نص المذكرة ،" إنه أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هانم أبو الوفا بشأن المقاهى المنتشرة خلف مسرح البالون وخلف رئاسة حى العجوزة ، وأثناء رد رئيس حى العجوزة على ما جاء بطلب الإحاطة باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد 27 يناير تحدث بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهى حيث قال نصا: "أصحاب المقاهى ناس مش من العجوزة دى ناس من إمبابة وبولاق الدكرور وبلطجية وأوباش".

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن تلك ليست المرة الأولى التى يتحدث فيها رئيس حى العجوزة عن المواطنين بصورة غير لائقة ، مطالبا باتخاذ اللازم نحو فتح تحقيق بشأن تلك الواقعة المشينة.



مذكرة النائب محمد الحسينى لرئيس البرلمان