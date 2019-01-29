”الخليج 365” تكشف تفاصيل ضربة أمنية جديدة لفلول الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "ضربة أمنية جديدة لفلول الإرهاب"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل الضربة الأمنية جديدة لفلول الإرهاب.. «الداخلية»: إحباط مخطط لإحداث حالة من الفوضى خلال شهرى يناير وفبراير وضبط 54 إرهابياً قبل ارتكابهم أعمالاً تخريبية بالقاهرة والمحافظات.. وخلية «اللهم ثورة» يتزعمها القيادى الإخوانى الهارب ياسر العمدة استقطبت شباباً من السوشيال ميديا لتنفيذ حوادث عنف. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ ضربة أمنية جديدة لفلول الإرهاب.. «الداخلية»: إحباط مخطط لإحداث حالة من الفوضى خلال شهرى يناير وفبراير وضبط 54 إرهابياً قبل ارتكابهم أعمالاً تخريبية بالقاهرة والمحافظات.. وخلية «اللهم ثورة» يتزعمها القيادى الإخوانى الهارب ياسر العمدة استقطبت شباباً من السوشيال ميديا لتنفيذ حوادث عنف

ـ ضربة أمنية جديدة لفلول الإرهاب.. «الداخلية»: إحباط مخطط لإحداث حالة من الفوضى خلال شهرى يناير وفبراير وضبط 54 إرهابياً قبل ارتكابهم أعمالاً تخريبية بالقاهرة والمحافظات.. وخلية «اللهم ثورة» يتزعمها القيادى الإخوانى الهارب ياسر العمدة استقطبت شباباً من السوشيال ميديا لتنفيذ حوادث عنف ـ الرئيس السيسى يلتقى سكرتير مجلس الأمن الروسى.. ويؤكد: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا.. «باتروشيف» يؤكد أهمية ترسيخ التعاون العسكرى والأمنى مع القاهرة.. واتفاق على حلول سياسية لأزمات المنطقة

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ـ رسالة الإمام والبابا للرئيس الفرنسى: الوحدة الوطنية سر قوة المصريين.. تواضروس لـ«ماكرون»: الإرهاب ضد الكنائس استهدف وحدتنا.. ولن تستطيع التمييز بين المسلم والمسيحى فى مصر.. الطيب يعرض تدريب أئمة فرنسا لمواجهة الإرهاب.. والرئيس الفرنسى: سعيد بلقاء أبرز رمز إسلامى.. ونتطلع لتبادل المنح مع الأزهر ـ الررقابة الإدارية تضبط 4 أفراد فى جمرك العين السخنة برشوة 100 ألف جنيه

ـ وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة يزورون "الداخلية" للتهنئة بعيد الشرطة

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