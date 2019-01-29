شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخلى المنازل فى محيط صخرة منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى أجهزة محافظة القاهرة الآن سكان المنازل المحيطة بالصخرة المنهارة بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر ، غرب القاهرة ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وخوفا من حدوث أى انهيار آخر.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن المحافظة كانت أخلت فى وقت سابق جميع العقارات المجاورة لحافة الجبل تحسبا لانفصال إحدى الصخور عن الجبل، لذلك أخلت المنازل المجاورة للحواف والمقامة أعلاها واسفلها ، مضيفة

وأضافت المصادر أن الأسر التى يتم إخلائها يتم نقلها لوحدات بحى الأسمرات.

ويتواجد بمكان انهيار الصخرة قيادات محافظة القاهرة على رأسهم المحافظ اللواء خالد عبد العال، لمتابعة عمليات الإخلاء حفاظا على أرواح المواطنين.