مصدر: ترحيل ضابطي شرطة لسجن "إسكندرية الصحراوي" في قضية "كمين الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن ضابطي الشرطة سلما نفسهما إلى قسم شرطة الهرم، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالحبس أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مأمورية أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح والمقدم محمد الصغير ومعاونه النقيب مصطفى لاشين، قامت بترحيل الضابطين إلى السجن بالكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت الفنانة ميريهان حسين نفسها إلى رجال الشرطة بقسم شرطة الهرم، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية لتنفيذ الحكم الصادر ضدهابالحبس أسبوعين أيضا في نفس القضية.

يُذكر أنه في 13 يناير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف الهرم بحبس الفنانة ميرهان حسين، أسبوعين، بعد تقدمها استئناف على حكم حبسها سنتين ونصف، وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

وجاء منطوق الحكم كالاتي: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة ميريهان حسين، على حكم حبسها سنتين ونصف شكلًا، وفي الموضوع بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين عن التهمة الأولى، والثانية، وبرأتها من التهمة الثالثة.

كما قضت المحكمة بقبول استئناف دفاع ضابطي الواقعة على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم 3 أشهر وتغريمهم 20 ألف جنيه عن تهمة الـ "سب والقذف"، وفي الموضوع، بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين.