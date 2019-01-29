محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين، لجلسة 23 فبراير للمرافعة. تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد. وجهت النيابة للمتهمين تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ 23 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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