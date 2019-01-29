شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على 3 اتفاقيات بينها قرض بمليار دولار للمشروعات الصغيرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على 3 قرارات جمهورية باتفاقيات خلال جلسته العامة، وهي اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وأوضحت اللجنة التي أعدت تقرير الاتفاقية أن القرض يأتي في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتنمية استثمار القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ورفض الدكتور علي عبدالعال، ما يردده البعض عن أن القروض تحمل الأجيال المقبلة أعباء وديون، وقال إننا «نسمع كثيرًا إننا نحمّل الأجيال القادمة أعباء القروض، ونحن لا نحملهم شيئا على الإطلاق، فالقروض تكون في أضيق الحدود، ونحن أفضل الدول التي تحصل على قروض فوائد في أضيق الحدود».

وذكر أن «كل ما يتم الآن من مشروعات قومية في صالح الأجيال القادمة، وجميع خبراء الاقتصاد يعلمون أن مردود المشروعات التنموية للأجيال الجديدة». وتابع: «إحنا نسينا الكهرباء التي لم تكن تكمل يوما واحدا والآن مصر تستعد لتصدير الكهرباء».

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة.

وأوضحت اللجنة التي أعدت تقرير الاتفاقية أن البروتوكول الإضافي يهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والنظام الضريبي، ويوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأعضاء، فضلا عن إزالة القيود الفنية والإدارية، وتحقيق شفافية المعلومات.

كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المُعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27- 11- 2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول المُعدل يمثل اتفاقا إجرائيًا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والقضاء على التهرب الجمركي، وتخفيض تكاليف التجارة، فضلا عن تعزيز المساعدات الفنية وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموًا.