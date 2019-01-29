شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 40 أسرة تضررت من انهيار صخرة منشية ناصر.. ونقلهم إلى الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بارتفاع عدد الأسر المتضررة من صخرة منشية ناصر إلى ٤٠ أسرة، مشيرة إلى تقديم وجبات وبطاطين للأسر المتضررة.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أن الوزيرة غادة والي، تتابع حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشيه ناصر بمحافظة القاهرة، واطمأنت على الأسر المتضررة البالغ عددها ٤٠ أسرة، مشيرة إلى أنه سيجري نقلهم إلى منطقة الأسمرات. ووجهت والي مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.