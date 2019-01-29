شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف على 100 سيدة في مستشفى فاقوس ضمن «اكشفي واطمني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مستشفي فاقوس النموذجي بالشرقية، بإشراف الدكتور محمد الناجي مدير المستشفى، بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتنفيذ مبادرة «اكشفي واطمني»، للكشف المبكر على أورام الثدي.

حيث تم تخصيص ٣ عيادات لإجراء الكشف الطبي وتم توقيع الكشف على١٠٠ سيدة وعمل الفحوصات والأشعات المطلوبة بجهاز «الماموجرام» مجاناً لجميع الحالات.

وقام بالكشف الطبي نخبة من استشاري الجراحة بالمستشفي علي رأسهم الدكتور أشرف عوض، استشاري الجراحة ورئيس القسم بالمستشفي، والدكتور أحمد عبد الحميد استشاري الجراحة العامة والاورام، والدكتور وائل عيد أخصائي الجراحة والأورام، والدكتور محمد عرفات أخصائي الجراحة، ومشاركة أطباء قسم الأشعة التشخيصية وهيئة التمريض وذلك بمبني الطواريء.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لكل من شارك في هذا العمل، كما وجه بإستمرار الكشف المبكر على أورام الثدي وذلك بعد توفير جهاز الفحص الماموجرام بالمستشفي لخدمة المرضي.