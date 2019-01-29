شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: السيسي كلفني بدعم مكتبتين بالعاصمة الإدارية والعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يسعى هو وجميع من معه في توظيف المكتبة لخدمة قضايا الوطن، وإنه لا يضحي بأي كفاءات.

وكشف «الفقي»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده مساء الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه بدعم مكتبتين الاولى في العاصمة الإدارية الجديدة وأخرى بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أنه تم دعم المكتبة الأولى بـ15 ألف كتاب لذلك نحن نبادر بتقديم الدعم لهذه المكتبات التي تمثل نقلة نوعية في الحياة الثقافية.

وأضاف «الفقي» أنه ترك مشروع تطوير قصر انطونيادس للادارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية حيث أن لديهم مخطط لتطوير القصر.

وأضاف «الفقي» أن المكتبة أنجزت موسوعة مقابلات مباشرة مع علماء الأزهر مكونة من 10 أجزاء تكلفت مليون و200 ألف جنيه وتسعى لعقد مؤتمر لثقافات البحر المتوسط فضلا عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة البحوث الفرنسية.

وأضاف «الفقي» أن أكبر إنجازات المكتبة هو عودتها للدور الأفريقي، ولذلك طالبت بدخول الطلاب الافارقة للمكتبة بموجب كارنيه الجامعة.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن «الدولة اختارت الطريق الصعب والدواء المر في محاولاتها للإصلاح الاقتصادى لذلك لا يوجد داعى لتنظيم مؤتمر إصلاح لأننا بدأنا بالفعل».