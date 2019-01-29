شكرا لقرائتكم خبر عن عادت لمنزلها ففوجئت بزوجها يغتصب شقيقتها في السويس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقب عدد من أهالي مدينة اليسر في السويس شابا عاطلا بالضرب، بعد صرخات زوجته التي فوجئت عقب حضورها باغتصاب زوجها لشقيقتها خلال غيابها، بينما كانت الزوجة خارج المنزل، فيما سارع الأهالي بالاتصال بالنجدة.

وتلقى قسم شرطة فيصل بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا بقيام زوجها بالتعدي على شقيقتها واغتصابها بعد أن تركتها داخل الشقة، في حين كانت الزوجة تقوم بشراء مستلزمات وطعام لأسرتها.

وقال مصدر أمني إن المتهم عاطل ويتعاطى المخدرات، وهتك عرض شقيقتها الصغرى التي كانت تنام بغرفة الأطفال، ولم تفلح كل محاولات الفتاة التي أخذت تستغيث دون أن يستجيب لاستغاثات المجني عليها ليقوم بجريمته كاملة.

وحضرت الشرطة التي اصطحبت المتهم إلى القسم بعد أن لقنه الأهالي علقة ساخنة. وباشرت نيابة فيصل والجناين برئاسة أيمن قطب، رئيس النيابة الجزئية، التحقيقات، حيث أكدت السيدة خلال التحقيقات أنها صدمت في زوجها ولم تكن تتخيل أن يرتكب جريمته وهي تأمنه على شقيقتها ومازالت التحقيقات جارية.