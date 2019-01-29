شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: وسطية الأزهر الحل المتفق عليه من كل مسلمي العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وسطية الأزهر الشريف هي الحل الذي يتفق عليه مسلمى العالم.
وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «الأزهر في هذه الفترة له دور في منتهى الخطورة».
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