شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 من أفراد الشرطة في حادث بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي اثنان من أفراد الشرطة بمركز شرطه قويسنا في المنوفية مصرعهما، الثلاثاء، نتيجة حادث سير أثناء عودتهم من مأمورية إزالة بالمنطقة الصناعية.

وتلقى اللواء سمير صلاح الزامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بمصرع مساعد شرطة «السيد مظهر السيد- 42 سنة- مقيم بقرية الرمالي دائرة المركز»، والخفير «الشحات محمد الشحات- 46 سنة- مقيم بقرية قويسنا البلد دائرة المركز»، أعلى كوبري جيهان بمدخل مدينة قويسنا، أثناء عودتهما من مأمورية إزالة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث كانا يستقلان «دراجة بخارية» واصطدما بسيارة لنقل أسطونات الغاز فسقطا من أعلى الدراجة البخارية واصطدمت رأسهم بالأسفلت، ما أدى إلى وفاتهما في الحال. ودفع مرفق إسعاف المنوفية بسيارتي إسعاف لنقل الجثمانين إلى مستشفى قويسنا المركزي.