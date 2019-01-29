شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار صخرة في منشية ناصر.. و«التضامن»: سننقل 28 أسرة إلى الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتابع غادة والي، وزير التضامن الأجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، واطمأنت «والي» على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات ووجهت «والي» مديرية التضامن الأجتماعى بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار صخرة في منشية ناصر.. و«التضامن»: سننقل 28 أسرة إلى الأسمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.