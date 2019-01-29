أخبار مصر | هيثم طوالة: وزير الداخلية أنقذ البلاد من عمليات تخريبية في كل المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة: وزير الداخلية أنقذ البلاد من عمليات تخريبية في كل المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين التحية الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى وزارة الداخلية بقيادة محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الأبطال من جهاز الأمن الوطني الذين وجهوا ضربة استباقية قوية لفلول الإرهاب ونجحوا في إحباط مخطط إخواني لاستهداف البلاد في شهري يناير و فبراير.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم : إن عيون مصر الساهرة على أمن وأمان المواطن قدموا ملحمة وطنية جديدة في اصطياد 54متطرفا من العناصر التكفيرية والإجرامية التابعة لجماعة الدم والخراب الشهيرة بجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن قاموا بتكوين خلايا عنقودية تسمى "اللهم ثورة" بقيادة الإرهابي الهارب إلى تركيا ياسر العمدة تستهدف نشر الفوضى وأعمال العنف والشغب وبث الأكاذيب وقطع الطرق وإحداث الحرائق في مختلف محافظات مصر ومهاجمة مؤسسات الدولة.

وأضاف طوالة إن قيام أجهزة الأمن بضبط مبالغ مالية وأدوات تخريبية مع الإرهابيين ورصد اجتماعاتهم الداخلية والخارجية والتمويلات المختلفة وتواصلهم مع المتطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد يقظة وحرفية رجال الأمن والتخطيط الجيد والفكر والحس الأمني المتميز لوزير الداخلية والذي كان وراء إنقاذ البلاد من عمليات تخريبية في كل المحافظات.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارًا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لها والتي تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي العدائية التي تسعى للنيل من الاستقرار الداخلي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واضطلعت قيادات التنظيم في سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

وأمكن الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف كم تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات .

وتم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم " 54" من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجار تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه.

وتؤكد وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية على مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبناءه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.