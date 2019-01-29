شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم وكيل «الإسكان» لبلوغه سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، حامد علي حامد، وكيل وزارة الإسكان، بمنحه درع المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز في تنفيذ عدد من المشروعات التي ساهمت في تطوير قطاع الإسكان بالشرقية.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة المحافظ وبحضور حامد هبيلة السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

من جانبه قدم «حامد» الشكر لمحافظ الشرقية لإهتمامه الدائم والمستمر بقطاع الإسكان والمتابعة الدائمة للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات لسرعة الإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.