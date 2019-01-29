شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد مركزًا عالميا للتمور والصناعات المرتبطة بها (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات العاجلة بشأن جعل المحافظة مركزا عالميا لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اللقاء الرئاسي بقيادات وأبناء المحافظة .

وأكد المحافظ في بيان له اليوم أن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بوضع خطة تنفيذية عاجلة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الزراعية الموجودة بالمحافظة ودراسة إنشاء أول بورصة للتمور على مستوى الجمهورية بالمحافظة .

وأشار الزملوط إلى أنه تمت دراسة الجدوى الإقتصادية من إنشاء خط السكة الحديد لنقل منتجات المحافظة والتي تقدر ب 4.5 مليون طن سنويا. لدعم خطة الإستثمار بالمحافظة وتشجيع المستثمرين الجادين.