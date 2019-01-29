شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد الحرم اليونانى فى وسط القاهرة، 1 مارس 2019، ملتقى تبادل الخبرات المهنية و العملية فى مصر، مشاركة 250 خبير من مجالات شتى منها إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، التكنولوجيا و 10 مجالات أخرى.
ويشهد الملتقى أكثر من 6 أنشطة و جلسات تدريبية تحدث بالتوازى، و منها على سبيل المثال: حلقات نقاشية و قصص نجاح لرؤساء ومديري الشركات و البنوك و التى تكون مصدر إلهام لأكثر من 3000 طالب و خريج حديث حاضرين بالملتقى، أكثر من 60 ورشة عمل يحاضر بها الخبراء و ممثلين الشركات الموجودين بالملتقى مما يتيح للشباب التعرف على كل ما هو جديد فى مجالاتهم و كل الخطوات، التي يحتاجونها للتأهل لسوق العمل و المسار الوظيفى.
كما يوجد أيضا إرشاد و توجيه مهنى لكل شخص على حدا على يد مدربين معتمدين بحيث يبنى كل شخص وعى بنقاط قوته الأساسية و أكثر المجالات التى تلائم طبيعة شخصيته و شغفه. كل ذلك بالإضافة إلى التواصل و بناء شبكة علاقات مع العديد من المؤسسات و الشركات التى توفر فرص تطويرية مثل التدريب، الكورسات، المنح و البرامج التأهيلية القائمين على تنظيم الحدث سنوياً شركتى Career 180 و Career Advancers و هما شركات تعمل على خلق بيئة غنية بالفرص و التعلم للطلبة و الشباب حديثى التخرج لسد الفجوة بين المرحلة الأكاديمية و الواقع المهنى من متطلبات سوق العمل.
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