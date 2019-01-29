موجز6.. الداخلية: إحباط مخطط لإحداث فوضى خلال يناير وفبراير وضبط 54 إرهابيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة الداخلية تؤكد إحباط مخطط لإحداث حالة فوضى خلال يناير وفبراير وضبط 54 إرهابيا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

إستمراراً فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية التى تستهدف الحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة وإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى العدائية التى تسعى للنيل من الإستقرار الداخلى.

شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد، وقد تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت حوالى 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون الخزانة، وحوالى نسبة 55% فى عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.

استقبل المستشار مصطفي ألهم ، محافظ الاقصر، الرئيس الفرنسي الأسبق فاليرى جيسكار ديستان وزوجتة فى إطار زيارتهما إلى الاقصر لقضاء رحلة سياحية و رحب المحافظ ، بالرئيس الفرنسى الأسبق وزوجته ، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة ومتمنياً لهم الاستمتاع بالمعالم الاثرية للمحافظة السياحية ، ومن المقرر أن يقوم الرئيس جيسكار بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالبرين الشرقي والغربي كما يقوم بجولة نيلية .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه على جميع طلاب الثانوية العامة سرعة التوجه إلى المدرسة للحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى لكتابة الإستمارة الإلكترونية لدخول الامتحان، مؤكدة أن الطالب لن يتمكن من كتابة الاستمارة الورقية إلا بعد تسجيل الإلكترونية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.616 مليار جنيه.

نشرت وزارة الإنتاج الحربى، حلقة جديدة من حملة "اعرف وزارة بلدك" التى أطلقتها وزارة الإنتاج الحربى، حيث تلقى الضوء على عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للوزارة لصالح جهاز الشباب والرياضة فى عدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة ، لهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة يناير 2019

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

استقبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الكاتب الصحفي الكبير عبدالقادر شهيب ، مؤلف كتاب «335 يوما من حكم المستشار»، والكاتب الصحفي الكبير مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة «دار الهلال» ناشرة الكتاب.

توافدت الجماهير المصرية على ملعب "محمد بن زايد" بنادى الجزيرة، من أجل مساندة منتخب الإماراتضد قطر فى الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، بنصف نهائى كأس أمم آسيا 2019.

قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابى مكون من مدير إدارة الحركة بجمرك العين السخنة و2 من مأمورى حركة بذات الجمرك وأحد العاملين بهيئه الرقابة على الصادرات والواردات حال استلامهم مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات الاستيراد والتصدير وعدد 2 مستخلص جمركى مقابل السماح بدخول بضائع محظور للبلاد.

نجح فريق من العلماء فى تعديل وراثي للدجاج يجعله يضع بيضا يحتوي على أدوية سرطان عالية الجودة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "نيكولاى باتروشيف"، سكرتير مجلس الأمن الروسى، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الروسى بالقاهرة.

فى ضربة أمنية جديدة وجهها الأمن الوطنى لفلول الإرهاب، نجحت حملات أمنية مكبرة فى ضبط 54 عنصر متطرف خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة بأعمال تخريبية خلال شهرى يناير وفبراير.

أكد نواب البرلمان أن التصالح فى المخالفات سيقضى على مشاكل ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية، بواقع 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وانه سيقضى على تراكمات الفساد فى المحليات منذ العهود السابقة.