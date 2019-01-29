شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتى خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.