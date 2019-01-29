شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه غداً إلى الأردن للمشاركة فى اجتماع وزارى تشاورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غداً الأربعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف المشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والمُقرر عقده بمنطقة البحر الميت صباح يوم الخميس المقبل بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع البحر الميت من المُنتظر أن يبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن التشاور حول سُبل التعاون والتنسيق بين الدول المُشاركة في الاجتماع للتصدي للتحديات المُشتركة الراهنة.
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