شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خلايا تركيا الإرهابية فى مصر لإثارة الفوضى بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة استباقية جديدة وجهتها وزارة الداخلية لفلول الإرهاب بضبط 54 متطرفًا ضمن خلايا إرهابية خططت لاستهداف البلاد فى شهرى يناير وفبراير.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء 10 معلومات عن الخلايا الإرهابية المقبوض عليها وأهدافها التخريبية:

1 ـ جماعة الإخوان خططت لإحداث الفوضى بالبلاد فى شهرى يناير وفبراير.

2 ـ تم الاتفاق على تشكيل خلايا عنقودية باسم "اللهم ثورة" لتنفيذ أعمال تخريبية بكل المحافظات.

3 ـ تولى القيادى الإخوانى الهارب لتركيا "ياسر العمدة" التواصل مع المتطرفين.

4 ـ تم الاتفاق على تمويل هذه الخلايا الإرهابية من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.

5 ـ تم عقد اجتماعات داخلية وخارجية لتنفيذ المخطط والتواصل مع المتطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

6 ـ أجهزة الأمن ضبطت 54 شخصًا من المنضمين لهذا الخلايا الإرهابية.

7 ـ عثر بحوزة المقبوض عليهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق.

8 ـ الإرهابيون تلقوا تكليفات بقطع الطرق ومهاجمة مؤسسات الدولة وارتكاب سلسلة من أعمال تخريب.

9 ـ تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات.

10 ـ الأجهزة الأمنية تلاحق باقى عناصر هذه الخلايا الأمنية بعد ضرباتها الأمنية الاستباقية الناجحة ضد فلول الإرهاب.