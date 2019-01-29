شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يعقد جلسة تعريفية بعنوان "الهندسة الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز معلومات مجلس الوزراء تحت رعاية المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، جلسة تعريفية بعنوان "الهندسة الاجتماعية" وألقى المحاضرة وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

تناولت المحاضرة العديد من المحاور منها التعرف على أفضل الممارسات المتبعة فى حماية المعلومات بشكل عام والمعلومات التي تحمل طابع السرية للمؤسسة على وجه الخصوص حتى لا يتم إساءة استخدامها أو تغييرها، وكيفية المحافظة على خصوصية استخدام الإنترنت خلال تصفح المواقع التى تجمع البيانات.

واشاد الحضور بأهمية محتوى المحاضرة على المستويين الفردي والمؤسسي وعلى المجتمع بأكمله وخاصة بعد التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر رقم 175 لسنة 2018.



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