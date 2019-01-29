شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه شرب الجيزة": التعدى على الشبكات يعرض الخدمة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التصدى لكل مظاهر التعدى على شبكات المياه والصرف والتى من شأنها تعريض الخدمة لعدم الانتظام وإهدار للمال العام بتخريب الشبكات لتحقيق مصالح فردية.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تلقى إخطارا من المتابعة الميدانية برصد تعدى على شبكة الصرف بأحد حوارى بشتيل وتم إيقاف الأعمال وأخطار الإدارة لاتخاذ الإجراءات حيال الوصلة الخلسة.

وفى سياق متصل، ناشد بدوى المواطنين الإبلاغ عن الوصلات غير القانونية (الخلسة) لأنها تؤثر على انتظام الخدمة، مشددا على المتابعة الميدانية بالمرور بشكل دائم ورصد أى تعديات على الشبكات واتخاذ الإجراءات اللازمة.